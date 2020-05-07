رياضة | فايلر يُطالب الأهلي بضم "ماكينة الأهداف"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يُطالب الأهلي بضم "ماكينة الأهداف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رغبة كبيرة لدى السويسرى رينيه فايلر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الحصول على خدمات الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم فريق مازيمبي.

وتقف رغبة اللاعب عائقا أمام ما يريده الأهلي، حيث يفضل اللعب فى الدوريات الأوروبية عن التواجد بالدوريات العربية.

وتكثف إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي مفاوضاتها مع اللاعب ووكيله، لإقناعه بخطوة ارتداء القميص الأحمر، ومحاولة إغراء اللاعب من الناحية المادية.

Advertisements

وينتظر مسئولو النادي الأهلي الحصول على موافقة اللاعب، ومن ثم التقدم بعرض رسمي لإدارة نادي مازيمبي.

ظهور المهاجم صاحب الـ20عام بشكل لافت في دوري أبطال إفريقيا، جعل الأهلي يلتفت له خاصة مع اقتراب خروج جيرالدو والمغربي وليد ازارو.

موليكا لعب 30 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، خلال مسيرته مع فريق مازيمبي، وسجل 14 هدف، وصنع 4 آخرين، وحصل على كارت أصفر وحيد.

جدير بالذكر أنه في وقت سابق خلال انتقالات صيف 2019 كان قد طرح إسم اللاعب أيضاً للانضمام للنادي الأهلي.