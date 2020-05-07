رياضة | صلاح يقود التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر صلاح يقود التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي في الموسم الحالي ، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وتصدر نجوم ليفربول المشهد في التشكيلة المثالية، بتواجد 7 لاعبين من الريدز ولاعبين من مانشستر سيتي ولاعب من مانشستر يونايتد وآخر من ليستر سيتي.

وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول).

Advertisements

في خط الدفاع: أرنولد (ليفربول) - فان دايك (ليفربول) - سويونكو (ليستر سيتي) - أندي روبرتسون (ليفربول).

في خط الوسط: دي بروين (مانشستر سيتي) - جوردان هندرسون (ليفربول) - برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).

في خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) - سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) - ساديو ماني (ليفربول).