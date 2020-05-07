رياضة | مدافع تشيلسي يمدح محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مدافع تشيلسي يمدح محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث فيكايو توموري مدافع فريق تشيلسي، عن أصعب ثنائي واجهة خلال مسيرته الكروية، مستشهداً بمحمد صلاح وروبيرتو فيرمينيو.

وتحدث توموري في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية، قائلا:" روبيرتو فيرمينيو ومحمد صلاح، أصعب ثنائي واجهته هذا الموسم".

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وتابع:" محمد صلاح عندما يلمس الكرة، كنت أقول لنفسي هذا هو التحدي الذي أردته، لقد قدم موسما مذهلا للغاية".

وأضاف:" كنت أعتقد أنّ هذه هي الفرصة بالنسبة لي التي ستثبت أنني قادر على اللعب في مستوى عالٍ".

وأتم:" بالفعل خسرنا على ملعبنا أمام ليفربول، ولكنني أعتقد أنني تعلمت الكثير من هذه المباراة".