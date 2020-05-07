رياضة | صفقات بالمجان في الدوري المصري.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقات بالمجان في الدوري المصري.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عودة منافسات البطولة بعد توقف الدوريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف مايو المقبل، تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

جاء قرار تأجيل النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.

صفقات مجانا في الدوري المصري

ويتسعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز صفقات الدوري المصري المجانية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد في التفاصيل:-

1- حسام عاشور

قائد النادي الأهلي الذي أعلن رفض إدارة الأحمر فكرة التجديد له، ليُعلن رسمياً انتهاء مسيرة «المسمار» مع القلعة الحمراء.

Advertisements

عاشور أعلن رغبته في الاستمرار في الملاعب وبالتالي أصبح الاعب حرا ولم يكشف عن وجهته المقبلة حتى الآن.

2- شريف إكرامي

حارس مرمى الأهلي، الذي أنهى عقده مع الفريق الأحمر، وأعلن رحيله عن صفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

بيراميدز فاوض إكرامي بقوة ومن المتوقع إعلان الصفقة بشكل رسمي في الفترة المقبلة بعد الاتفاق على بنود العقد بين الاعب وإدارة فريقه الجديدة.

3- أحمد فتحي

ظهير الأهلي هوا الآخر أنهى عقده مع القلعة الحمراء، ليعلن رحيله رسميا لصفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم ، في تعاقد آثار جدلا واسعا حول طريقة رحيل الجوكر عن الأحمر.

4- محمود البدري

محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي، ينتهي تعاقده مع الفريق العسكري نهاية الموسم الجاري، حيث أعرب الاعب عن نية في العودة لصفوف الزمالك مع الموسم الجديد.