رياضة | بيراميدز يوافق على تأجيل القسط الأخير في صفقة أفشة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يوافق على تأجيل القسط الأخير في صفقة أفشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت إدارة نادي بيراميدز على طلب إدارة النادي الأهلي في إطار العلاقات الطيبة والمميزة بين الناديين بتأجيل تسديد القسط الأخير من صفقة انتقال محمد مجدي أفشة لاعب الوسط المهاجم للنادي الأهلي.

وطلبت إدارة الأهلي من نادي بيراميدز تأجيل تسديد القسط الأخير من صفقة أفشة والذي كان يستحق تسديده في بداية شهر مايو الجاري لأجل لاحق في ظل ظروف توقف النشاط الرياضي حاليا.

وأكدت مصادر من داخل الأهلي أن إدارة بيراميدز وافقت في المقابل على طلب النادي وقررت تأجيل القسط الأخير لحين عودة النشاط الرياضي وتحسن الأمور في الفترة المقبلة، في إطار التضامن بين الأندية خاصة مع توقف النشاط وتجميد الدوري وجميع المسابقات المحلية ما أثر بالسلب على جميع الأندية، وتسبب في أزمات مالية بالأهلي وكل أندية الدوري.