شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 لاعبين من فيورنتينا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم الخميس، إصابة ثلاثة لاعبين من الفريق الأول بفيروس كورونا بجانب ثلاثة من أعضاء الجهاز الفني.

ولم يعلن النادي عن أسماء اللاعبين المصابين فيما أكد اتخاذه مباشرة لإجراءات العزل الصحي للمصابين حسب البروتوكول المتبع، مضيفًا أن بقية اللاعبين سيخضعون لفحوصات طبية واختبارات لياقة بدنية قبل عودتهم لإجراء تدريبات فردية اختيارية.

وكانت الحكومة الإيطالية قد منحت الضوء الأخضر للأندية للعودة للتدريبات على أن يسنح فقط بالتدريبات الفردية للاعبين في إطار إجراءات قيود العزل العام في البلاد.