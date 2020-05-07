شكرا لقرائتكم جلسة بين فايلر ومسؤلو الأهلي لمناقشة طلباته بشأن تدعيم الجهاز المعاون له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو رئيس النادى الأهلى جلسة خاصة مع السويسرى رينيه فايلر خلال الفترة المقبلة من أجل مناقشة طلباته بشأن تدعيم الجهاز المعاون له خاصة بعدما تحدث البعض تدعيم الجهاز المعاون للمدير الفنى حيث تحدثت تقارير كثيرة عن تدعيمات مُتعددة للجهاز المعاون للمدير الفني السويسرى.

وعلم "الخليج 365" فايلر طلب من إدارة النادى ضم أخصائى تأهيل إصابات للجهاز الفنى للموسم المقبل، بعدما لاحظ أن هذا العنصر مطلوب بشكل مهم فى الجهاز الفنى للفريق، ويتطلع المدرب السويسرى لضم أخصائى تأهيل إصابات صاحب قدرات عالية فى هذا التخصص حتى يساعد على تعافى المُصابين فى ألفريق بشكل سريع وسليم بنسبة 100 %.

ويرى فايلر أن الأهلى عانى كثيراً من "لعنة" الإصابات خلال ألفترة الماضية، وخسر جهود أكثر من لاعب مؤثر، أمثال حمدى فتحى ومحمد محمود وسعد سمير ومعهم كريم نيدفيد، وما زاد الأمور تعقيداً أن عدم التأهيل السليم كان سبباً فى تأخير عودة بعض المصابين للتدريبات أمثال كريم نيدفيد وكذلك رمضان صبحي.

Advertisements

ورفض رينيه فايلر مُقترح تدعيم جهازه بعنصر مصرى جديد بخلاف سامى قمصان، ويتفاوض فايلر مع الأهلى حالياً لتجديد عقده مع النادى وتسير المفاوضات بشكل جيد بين الطرفين، وهناك اتفاق بين الإدارة الأهلاوية ورينيه فايلر على التجديد، لذا المفاوضات تسير فى طريق جيد، حيث اتفق الطرفان تقريباً على التجديد لكن الحسم الرسمى لم يُعلن لعدة أمور، فى مقدمتها الظروف الحالية وتوقف الدورى بسبب انتشار فيروس "كورونا".

فيما طمأن مسئولو النادى الأهلى، رينيه فايلر، بشأن مستقبل الدورى، وأكدوا له أن الجهات المسئولة فى الدولة تفكر فى استناف النشاط الرياضى، ولكن لا بد من دراسة الأمر جيداً قبل اتخاذ قرار حاسم فى هذا الأمر ونفى مسئولو الأهلى للمدير الفنى للفريق ما يتردد بشأن إلغاء الدورى بسبب وباء كورونا، وأكدوا له أن الأمور تسير فى اتجاه عودة النشاط، وأن الأهلى أرسل خطابات للجهات المسئولة يؤكد فيها خطورة التسرّع فى إلغاء النشاط والخسائر التى ستقع على جميع الأندية.

وتأتى تأكيدات الأهلى للمدرب السويسرى بعدما استفسر الأخير من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، عن تطورات ملف عودة الدورى واستئناف التدريبات بعدما زادت حالة "الملل" لديه من المكوث فى فندق الإقامة طوال الفترة الماضية، وتحدث فايلر مع عبد الحفيظ وأكثر من مسئول آخر فى الأهلى عن مستقبل الدورى ومصير تدريبات الفريق، موضحاً أن مرحلة التدريبات المنزلية للاعبى الفريق لابد أن تنتهى وتبدأ مرحلة جديدة من الخطط والجمل والتدريبات مع وجود الأجراءات الاحترازية بالطبع.