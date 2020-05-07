شكرا لقرائتكم إدارة سلسلة أندية city club تعتذر لعملائها وتضاعف طاقة التشغيل بعد الإقبال الضخم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتقدم إدارة سلسلة أندية city club بخالص اعتذارها لجميع عملائها والمهتمين بالحصول على عضوية النادي لما واجههم من صعوبات في التواصل وتأخر الرد على استفساراتهم والناجم عن إقبال ضخم تخطى مستوي التوقعات والدراسات التسويقية التي قامت بها الشركة لمعدلات التواصل في الأسبوع الأول عبر منصات التواصل الاجتماعى ومركز اتصالات الرقم المختصر 15551 .

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وتشكر إدارة سلسلة city club جميع العملاء والراغبين في الاشتراك لثقتهم الغالية وتؤكد على مضاعفة طاقة التشغيل من أجل سرعة الرد .

ونود الإشارة إلى أن الاشتراكات بمعظم أندية المدن قد قاربت على الانتهاء من تحقيق عضويتها الأولي بعدد 800 عضوية لكل مدينة وهو ما يقابله امتنان كبير من الإدارة وكافة العاملين ويدفعنا لأن نعد جميع ساكنى المدن خارج المرحلة الأولي بالسعى لتغطية جميع مدن الجمهورية خلال مراحل المشروع المقبلة .