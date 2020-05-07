شكرا لقرائتكم مصدر بالأهلي: عقد احمد الشيخ ممتد لـ 2023 ومصيره في يد فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن عقد أحمد الشيخ نجم هجوم الفريق ممتد حتي عام 2023 بعد تمديد عقده قبل خوضه تجربة الاحتراف السابقة في الدوري السعودي.

وقال المصدر لـ الخليج 365 :"أحمد الشيخ أحد اللاعبين المهمين داخل صفوف الفريق.. وقرار استمراره أو الموافقة على رحيله سيكون بيد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وذلك بعد تلقيه العديد من العروض".

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ودخل أحمد الشيخ حسابات نادى بيراميدز للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، فى ظل حاجة بيراميدز للتعاقد مع جناح مهاجم، ليدخل قائمة اللاعبين المرغوبين من بيراميدز فى صفوف الأهلى بعد نجاح بيراميدز فى التعاقد مع أحمد فتحى كما أصبح شريف إكرامى قريباً هو الآخر من الانتقال له عقب الاتفاق على رحيله من الأهلى نهاية الموسم بعد انتهاء عقده.

ويرغب الأهلى فى الحصول على خدمات رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز الأمر الذى قد يسهل صفقة انتقال أحمد الشيخ لبيراميدز، ويرتبط الشيخ مع الأهلى بعقد ممتد لمدة 3 سنوات بعد تمديد عقده مؤخراً.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على تأجيل تعديل عقود ثنائى الفريق أحمد الشيخ وعلى لطفى، خاصة أنهما يحصلان فى الوقت الحالى على أقل قيمة فى العقود بالمقارنة بباقى زملائهما، خاصة بعد تعديل عقود الثنائى أيمن أشرف ومحمد هانى مؤخراً، واللذين كانا يحصلان أيضاً على رواتب ضعيفة لا تتساوى مع حجم عطائهم للفريق، وأرجع مسئولو الأهلي سبب تأجيل تلك الخطوة بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي تسبب إيقاف النشاط الكروي في مصر والعالم، بالإضافة لحدوث أزمات مالية ليس على مستوى الأندية المصرية فحسب ولكن على مستوى كل أندية العالم.