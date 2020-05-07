شكرا لقرائتكم تقارير: الدوري الإنجليزي قد يستأنف في يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت تقارير صحافية يوم الخميس، أن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قد تستأنف الشهر المقبل وذلك بعد قرار استئناف منافسات الدوري الألماني "بوندسليغا".

وبحسب صحيفة "ذي تايمز" يوم الخميس، فإن الحكومة البريطانية تساند خطة لاستئناف الموسم يوم 12 المقبل بدون جمهور ومع زيادة المعايير الأمنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أغلب المباريات الـ92 المتبقية بالدوري الإنجليزي بالإضافة إلى 108 مباريات بدوري الدرجة الأولى سيتم بثها عبر التلفاز، وعلى الأرجح بالمجان.

وتوقفت منافسات الدوري الإنجليزي منذ مطلع مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.