شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الأولمبياد يكلف مصر 100 مليون لإعداد اللاعبين لـ"طوكيو 2021" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية، أن تأجيل اولمبياد طوكيو لمدة عام إضافى، يحتاج إلى مصاريف إضافية لإعداد اللاعبين للأولمبياد تصل إلي قرابة 100 مليون جنيه .

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ ”الخليج 365” ، أن العام الأخير قبل الاولمبياد يحتاج الي دعم مادي كبير، مشيراً إلي أن اللجنة تعقد جلسات مع الاتحادات المتأهلة والمتوقع تأهلها إلى الأولمبياد لمعرفة طلباتهم والخطط البديلة بعد تأجيل الأولمبياد لتحديد الدعم المادي المطلوب .

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وأوضح المصدر، أن وزارة الشباب والرياضة قامت بصرف الدعم خلال الفترة الماضية علي عدد من المراحل، مضيفاً أن بعض الاتحادات قامت بصرف الدعم والبعض لم يصرفه كاملاً حتي الان .

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد خاطب الاتحادات بضرورة وضع خطة لمدة 12 شهر لاستئناف النشاط الرياضى والاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بعد التوقف الحالى بسبب فيروس كورونا وكانت الاجتماعات مع الاتحادات بدأت الخميس الماضى مع اتحادات الفروسية والجودو وألعاب القوى، وتم استئنافها الثلاثاء، بحضور اتحادات الخماسى الحديث والملاكمة والريشة الطائرة والدرجات والرماية واستمرت الأربعاء بحضور اتحادات المصارعة والكاراتية والسلاح.

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية فى نهاية الجلسات إعداد تقرير كامل بنتيجة الاجتماعات والخطة المتوقعة لكل اتحاد ووضع التصور العام لخطة الاتحادات استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية واستئناف النشاط لمناقشته مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حتى يكون هناك خطة كاملة مسبقة لجميع الاتحادات.