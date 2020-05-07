شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يدرس التراجع عن خوض انتخابات اتحاد الكرة بقائمة موحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس هانى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذى بالكاف والفيفا ورئيس اتحاد الكرة السابق، التراجع عن خوض الانتخابات المقبلة بقائمة كاملة، على أن يترك للجمعية العمومية للجبلاية حرية اختيار من يمثلهم فى المجلس الجديد.

وتواصل هانى أبو ريدة مع عدد كبير من رؤساء ومسئولى أندية الجمعية العمومية خلال الفترة الأخيرة، لمعرفة موقفهم فى الانتخابات المقبلة، وهو ما دفعه للتفكير جدياً فى خوض الانتخابات المقبلة دون قائمة، على أن يترك للجمعية الاختيار وفقا للبرامج التى يقدمها كل مرشح.

فى السياق ذاته، كشف هانى أبوريدة أن دعوة الجمعية العمومية للجبلاية خلال شهر أغسطس المقبل ولكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن، بسبب عدم التجمعات لانتشار فيروس كيورونا المستجد .

وأوضح هانى أبوريدة، خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامى سيف زاهر، أن العام الجارى ستقام انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم وأن قرار عدم أستكمال النشاط الرياضى من عدمه لن يؤثر على عدد أعضاء الجمعية العمومية و أن بد الـ8 سنوات لن يطبق بأثر رجعى و من الصعب إجراء دورة انتخابية لمدة عام واحد فقط لان القانون و اللوائح واضحة لمدة 4 سنوات .

وأشار هانى أبوريدة أن قرار عودة النشاط الرياضى بيد المسئولين فى الدولة لان هذا يحتاج الى بعض الشروط من قبل الاطباء و متابعة الاجواء العامة أولا .

وعلق هانى أبوريدة على أنباء ترشحة لرئاسة الاتحاد الافريقى قائلا " لسه بدرى و مسخنتش لسه " .

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من ناحية أخرى، وجهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الدعوة إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، لحفل إفطار بمقر الجبلاية بحضور جميع أعضاء اللجنة الخماسية.

ويأتى حفل الإفطار بعد الأنباء التى ترددت موخرا حول وجود توتر فى العلاقة بين اللجنة الخماسية ووزير الرياضة بسبب عدة ملفات، من بينها عقد شركة تقنية الفيديو وشركة الملابس وغيرها، لذا يرغب اتحاد الكرة فى الرد على هذه الأنباء من خلال حفل الإفطار بمقر الجبلاية.

وأخلت اللجنة الخماسية مقر الجبلاية من الموظفين فى تمام الساعة الواحدة ظهرا حتى تبدأ التحضيرات الخاصة بحفل الأفطار .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن البعض فهم تصريحات عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، بشأن عودة الدورى بشكل خاطئ، موضحين أنه لم يقل عبارة "عودة الدورى يوم 15 مايو الجارى" كما تردد.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن آخر قرار من اللجنة الخماسية بشأن تعليق مسابقة الدورى، ينتهى يوم 15 مايو الجارى، وبالتالى لا بد من صدور قرارات جديدة من مجلس الوزراء بشأن النشاط الرياضى فى هذا اليوم، حتى يستطيع اتحاد الكرة بناء عليها تحديد مصير المسابقات، وفى حالة الموافقة على عودة الدورى سيتم فى هذا اليوم إعلان خريطة استئناف المسابقات ومنها عودة الأندية للتدريبات على سبيل المثال، خاصة أنه لم يتحدد حتى الآن موعد فتح الأندية حتى يعود اللاعبون للتدريبات، وكذلك مدة فترة الاعداد وموعد استئناف الدورى.

وأرسلت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، اليوم الاثنين، خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، رداً على خطاب الأخير بتحديد مصير الدورى المصرى قبل يوم 5 مايو الجارى.