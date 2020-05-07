شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة city club تعتذر لروادها وتضاعف طاقة التشغيل بعد الإقبال الضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتقدم إدارة سلسلة أندية city club بخالص اعتذارها لجميع عملائها والمهتمين بالحصول على عضوية النادي، لما واجههم من صعوبات في التواصل وتأخر الرد على استفساراتهم والناجم عن اقبال ضخم تخطى مستوى التوقعات والدراسات التسويقية التي قامت بها الشركة لمعدلات التواصل في الأسبوع الأول عبر منصات التواصل الاجتماعي ومركز اتصالات الرقم المختصر 15551.

وتشكر إدارة سلسلة أندية city club جميع العملاء والراغبين في الاشتراك لثقتهم الغالية وتؤكد على مضاعفة طاقة التشغيل من أجل سرعة الرد.

ونود الإشارة الى أن الاشتراكات بمعظم أندية المدن قد قاربت على الانتهاء من تحقيق عضوياتها الأولى بعدد 800 عضوية لكل مدينة وهو ما يقابله امتنان كبير من الإدارة وكافة العاملين ويدفعنا لأن نعد جميع ساكني المدن خارج المرحلة الأولى بالسعي لتغطية جميع مدن الجمهورية خلال المشروع المقبل.

city club سيكون لدي كافة العائلات المصرية فرصة أقوي في الترابط الأسري بالتجمع في بيئة صحية واجتماعية سليمة لتمضية أجمل الأوقات وممارسة أفضل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية، وتسعي سلسلة city club لتقديم خدمات مختلفة فريدة ومميزة لكل أفراد الأسرة في مكان واحد لأول مرة بالمدن والأقاليم لتضاهى في جودتها الموجودة بأفضل مجتمعات الأندية في القاهرة.

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وقررت الشركة البدء في افتتاح أول 5 فروع من سلسلة أندية city club في أكتوبر القادم على أن يتم افتتاح باقي الفروع في 15 مدينة في شهر أكتوبر عام 2022.