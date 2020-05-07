شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكي يكشف علاقة حفلة " عيد ميلاده " بفشل عودته لويجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو زكي مهاجم الزمالك والمنتخب السابق أن سبب عدم سفره الي إنجلترا والانضمام لتدريبات ويجان عقب مباراة المنتخب امام زامبيا، كان للإصابة في مباراة المنتخب وليس بسبب حفلة عيد ميلاده في نفس اليوم.

وقال مهاجم الزمالك السابق : مباراة زامبيا كانت يوم عيد ميلادي وقام 5 لاعبين في المنتخب من ضمنهم ميدو باعداد حفلة خاصة لي في حضور وكلائي المصري والاجنبي، وتوجهنا لكافيه ثم الي احد أماكن الحفلات العامة وسهرنا حتي الصباح، ولكن لم تكن الحفلة سبب عدم انضمامي لتدريبات ويجان وانما كانت إصابة في العضلة الخلفية في مباراة زامبيا.

اختار عمرو زكي لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، حازم امام عضو اتحاد الكرة السابق، ليكون رئيسا للزمالك في المستقبل مؤكدا انه الاصلح لما يملك من خبرات إدارية في عمله بالزمالك واتحاد الكرة .

كما أكد عمرو زكي في تصريحات تليفزيونية انه لا يصلح لأن يكون رئيسا للزمالك في يوم من الأيام، وحدد 3 رؤساء للزمالك في المستقبل وهم بالترتيب حازم مام واحمد مرتضي منصور وشيكابالا.

فيما قال عمرو زكي لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق ، ان كل اندية العالم تنافست لضمه اثناء فترة احترافه في ويجان الإنجليزي بعدما تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 اهداف، مشددا علي ان سبب عدم استمراره في عالم الاحتراف هو عدم وجود منظومة محترفة كاملة في مصر، وكانت هناك عراقيل تسببت في عدم استكمال مشواره الاحترافي.

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وأضاف عمرو زكي في تصريحات تليفزيونية : لا يوجد لاعب في مصر يستحق 50 مليون جنيه ولا حتي 15 مليون جنيه، مؤكدا ان نادي بيراميدز هو السبب في ارتفاع الأسعار دخال مصر في بورصة اللاعبين.

وعن انتقال احمد فتحي لبيراميدز أكد عمرو زكي انه كان يتمني ان يختم فتحي حياته في الأهلي ويحصل علي منصب داخل النادي لانه قدم للأهلي الكثير علي مدار تاريخه، وأضاف أيضا ان عبد الله السعيد كان يستق نفس التعامل في الأهلي ويختم حياته بالنادي لانه قدم الكثير رغم الفترة التي أمضاها بالاهلي لم تكن طويلة.

فيما كشف عمرو زكي لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق ان علاقته باحدي الممثلات اثناء فترة احترافه كرة القدم، لم تؤثر عليه ولم تكن هي السبب الرئيسي في انهاء مشواره بالكرة.

وقال عمرو زكي : لا توجد امرأة يمكن ان تؤثر بالسلب علي مسيرة الراجل، مضيفا ان علاقته بزملاءه في الوسط الفني طبيعية ولا يتجاوز في حق أحد.

كما أكد عمرو زكي ان سبب حصول المنتخب علي بطولتي 2006 و2008 ، يرجع الي الاستقرار الإداري والفني للأهلي في تلك الفترة، مشددا علي ان استقرار الأهلي والزمالك هو السبب الأساسي في حصول المنتخب علي بطولات.