شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نادٍ فى دوامة النسيان.. المنيا مدرسة الموهوبين وإكسبريس الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محافظة المنيا هى عروس الصعيد، وإحدى أبرز المحافظات التى تحوى العديد من المواهب الكروية والتى تصدرها للأندية والمنتخب الوطنى. ويطلق جمهور المنيا على ناديهم لقب "إكسبريس الصعيد" تشبيها بالقطار السريع، بعدما كان فريق المنيا أحد الفرق القوية والمنافسين لكبار الدور، ومن الأندية التى تملك تاريخًا كبيرًا داخل الصعيد فى عالم كرة القدم، وهو دائمًا منافس قوي فى كل بطولات التى يتواجد فيها داخل محافظات الصعيد.

تأسس نادى المنيا الرياضى فى البداية تحت اسم نادى البلدية عام 1928، وظل هذا الاسم ملازمًا للنادى حتى 1947، ليصبح بمسماه الحالى نادى المنيا الرياضى.

نال الفريق شرف المشاركة في دوري الأضواء والشهرة 13 مرة، كأكثر نادٍ بالصعيد لعبًا بين الكبار يليه نادي أسوان، وكان الظهور لنادى المنيا موسم 62/63، وهبط الفريق لاحتلاله المركز الثاني عشر بالمجموعة الأولى، برصيد 8 نقاط، ثم توالى ظهور المنيا، وكان موسم 82/83، هو الأفضل في تاريخ النادي بالدوري الممتاز، بعدما احتل المركز السابع، برصيد 18 نقطة، في تجربة كانت سعيدة لكل المنياوية، ولم يكتف اللاعبون بذلك فأكملوا المشوار في موسم 83/84، واحتل الفريق المركز السابع أيضًا برصيد 19 نقطة، كأفضل موسمين للنادي، وأفضل مركز يحققه في الممتاز.

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كان الظهور الأخير بعد 16 عامًا في الممتاز، موسم 2013/2014، تحت قيادة شديد قناوي، ولعب بالمجموعة الثانية، ولكنه هبط بعدما احتل المركز الأخير، برصيد 15 نقطة، ليكون آخر مواسم الفريق في الممتاز، أما بطولة كأس مصر فقد نجح المنيا في موسم 2013/2014، في الوصول لدور الـ16، وذلك وقت تواجد الفريق في الممتاز.

من أبرز نجوم المنيا علي مدار تاريخها : هشام عبد الرسول، الذي مثل منتخب مصر وكان هداف تصفيات مونديال 90 وحرمته الإصابة من المشاركة في هذا المونديال، وشديد قناوي، وجمال سالم، ورضا عبد المولى، وأحمد رؤوف، وأحمد شديد قناوي، وإسلام رشدي، وكريم مصطفى، وأيمن حسانين، ووليد أوشة، ومحمد حسانين، وعباس سعد، وياسر عبد الوهاب، وحمادة صدقى، وإبراهيم صدقي، وصلاح مبارك، ونادي حسن، وبركات إبراهيم، وعلاء إبراهيم، وطارق السكران، وربيع السيد، ومحمد رجب، وأحمد عبد الغني، وعادل أنور، وجمال جمعة، ورائد إسماعيل، وأشرف عرب، وهاني صدقي، وأحمد فرغلي.

فيما تولي تدريب الفريق العديد من المواهب الكبرى مثل : عزيز جرجس، وموريس توفيق، وفاروق السيد، وحسن شحاتة، وعماد سليمان، وأحمد العجوز، ومحمد فؤاد، ورضا عبد الرحمن، وصلاح مبارك، وشديد قناوي، والألماني ستيفين جيراد، وعلاء نبيل، وتامر مصطفى، وياسر عبد الوهاب، ومحمود صالح، وعباس سعد، وإبراهيم صدقي، وصبري المنياوي، ونبيل محمود “رامبو”، وأحمد عبد الحليم، وسامح إسماعيل، وطارق السيد، الذي يتواجد حاليًا في قيادة الفريق.