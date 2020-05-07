شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الألعاب الشهيدة.. الكاراتيه رياضة يابانية نشأت على جزيرة أو كيناوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكاراتيه إحدى الألعاب الفردية الشهيدة، وتعنى تعنى كلمة كاراتيه باليابانية اليد المجردة، فالكلمة مقسمة إلى كر أى فارغ، وتيه تعنى يد، أى اليد الفارغة.

وترجع أصل نشأة الكاراتيه فى اليابان على جزيرة أوكيناوا والسبب موقعها الجغرافى الممتاز، حيث قربها من الصين أدى إلى تفاعل تجارة ناجحة مع جيرانها الصينيين ما جعل بعضا من ثقافة الجزيرة يتأثر قليلا بالثقافة الصينية وفنونها القتالية، حيث كان الأوكيناويون يسافرون إلى الصين لتعلم فنون القتال وبالذات الوشوو، وطوروا الكاراتيه من فنونهم القتالية المحلية وبعض الفنون القتالية الصينية وهى الوشوو بالتحديد.

أوكيناوا كانت محكومة فى تلك الفترة بنظام إقطاعى حيث كانت الحروب الأهلية كثيرة فى اليابان.

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وفى فترة حكم الإمبراطور ميجي عام 1879 م وبعد أن ارجع ارخبيل ريوكو وجزيرة اوكيناوا إلى الحكم اليابانى اراد فوناكشى ومجموعة من خبراء فنون القتال اليابانية في طوكيو ان يجعلو الكاراتيه فن قتالى عسكري يابانى مؤكد من جمعية اليابان لفنون القتال وبعد ذلك أساس الخبراء اليابانيون للكاراتيه وفوناكشي جيتشين جمعية اليابان للكاراتيه .

عرف الوطن العربى لعبة الكاراتيه فى الستينيات، ففى عام 1964 تعلمها أحد السوريين فى اليابان ونقلها إلى بلاده، ودخل الكاراتيه مصر فى بعض أندية القاهرة، وتم تأسيس الاتحاد عن طريق عبد المنعم أحمد فرج 1972، وكان شفيق عصمت أول رئيس كاراتيه مصرى.

يتدرج اللاعب بالحصول على الأحزمة، والتى تبدأ بالأبيض ثم الأصفر، وبعد ذلك البرتقالى، الأخضر، الأزرق، البنى، ثمَّ الأسود، ولكلِّ حزام تمارين خاصَّة ولا يحصلُ اللاعبُ على الحزام إلا بعد أن يتخطى التمارين اللازمة والامتحان المطلوب.