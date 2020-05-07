شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر أيه يا كابتن؟.. علاء أبو القاسم بطل السلاح: "بامية بالموزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء أبو القاسم، البطل الأولمبى فى سلاح الشيش والحاصل على فضية أولمبياد لندن، عن الإفطار الذى سيتناوله فى اليوم الرابع عشر بشهر رمضان، وقال أبو القاسم أنه سيتناول اليوم "بامية بلحمة موزة".

ويحرص أبو القاسم دائما على قضاء رمضان فى عزومات الأصدقاء والعائلة، ولكن يبدو أن هذا العام لكل منا طقوس لم يستطع البعض أن يقوم بها لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

كما قام البطل الأوليمبى علاء أبو القاسم بدعم الأسر المتضررة من فيروس كورونا من خلال فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك "

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وقال أبو القاسم إن أسرة السلاح تشرك فى تحدى دعم الأسر المتضررة لتكفل لأسر المحتاجة، موجها الدعوة لجميع لاعبى الألعاب المختلفة للمشاركة فى التحدى .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة فى دول العالم أجمع.

و ضمن مؤخرا أبو القاسم التأهل على صعيد الفرق إلى اولمبياد طوكيو 2021 المقبلة .