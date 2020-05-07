شكرا لقرائتكم خبر عن البلدوزر : لا يوجد لاعب يستحق 15 مليون جنيه..وكنت اتمني اعتزال فتحي في الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو زكي لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق ، ان كل اندية العالم تنافست لضمه اثناء فترة احترافه في ويجان الإنجليزي بعدما تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 اهداف، مشددا علي ان سبب عدم استمراره في عالم الاحتراف هو عدم وجود منظومة محترفة كاملة في مصر، وكانت هناك عراقيل تسببت في عدم استكمال مشواره الاحترافي.

وأضاف عمرو زكي في تصريحات تليفزيونية : لا يوجد لاعب في مصر يستحق 50 مليون جنيه ولا حتي 15 مليون جنيه، مؤكدا ان نادي بيراميدز هو السبب في ارتفاع الأسعار دخال مصر في بورصة اللاعبين.

وعن انتقال احمد فتحي لبيراميدز أكد عمرو زكي انه كان يتمني ان يختم فتحي حياته في الأهلي ويحصل علي منصب داخل النادي لانه قدم للأهلي الكثير علي مدار تاريخه، وأضاف أيضا ان عبد الله السعيد كان يستق نفس التعامل في الأهلي ويختم حياته بالنادي لانه قدم الكثير رغم الفترة التي أمضاها بالاهلي لم تكن طويلة.

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فيما كشف عمرو زكي لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق ان علاقته باحدي الممثلات اثناء فترة احترافه كرة القدم، لم تؤثر عليه ولم تكن هي السبب الرئيسي في انهاء مشواره بالكرة.

وقال عمرو زكي : لا توجد امرأة يمكن ان تؤثر بالسلب علي مسيرة الراجل، مضيفا ان علاقته بزملاءه في الوسط الفني طبيعية ولا يتجاوز في حق أحد.

كما أكد عمرو زكي ان سبب حصول المنتخب علي بطولتي 2006 و2008 ، يرجع الي الاستقرار الإداري والفني للأهلي في تلك الفترة، مشددا علي ان استقرار الأهلي والزمالك هو السبب الأساسي في حصول المنتخب علي بطولات.