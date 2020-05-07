شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي لـ فايلر: لا تسرّع في إلغاء الدوري وهناك رغبة فى عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن مسئولو النادى الأهلى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، بشأن مستقبل الدورى، وأكدوا له أن الجهات المسئولة فى الدولة تفكر فى استناف النشاط الرياضى، ولكن لابد من دراسة الأمر جيداً قبل اتخاذ قرار حاسم فى هذا الأمر.

ونفى مسئولو الأهلى للمدير الفنى للفريق ما يتردد بشأن إلغاء الدورى بسبب وباء كورونا، وأكدوا له أن الأمور تسير فى اتجاه عودة النشاط، وأن الأهلى أرسل خطابات للجهات المسئولة يؤكد فيها خطورة التسرّع فى إلغاء النشاط والخسائر التى ستقع على جميع الأندية.

وتأتى تأكيدات الأهلى للمدرب السويسرى بعدما استفسر الأخير من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، عن تطورات ملف عودة الدورى واستئناف التدريبات بعدما زادت حالة "الملل" لديه من المكوث فى فندق الإقامة طوال الفترة الماضية، وتحدث فايلر مع عبد الحفيظ وأكثر من مسئول آخر فى الأهلى عن مستقبل الدورى ومصير تدريبات الفريق، موضحاً أن مرحلة التدريبات المنزلية للاعبى الفريق لابد أن تنتهى وتبدأ مرحلة جديدة من الخطط والجمل والتدريبات مع وجود الأجراءات الاحترازية بالطبع.

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من ناحية أخرى، رحّب السويسرى رينيه فايلربضم صفقتين فى مركز "الجناح" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرى المدرب السويسرى أن هذا المركز من أهم المراكز التى تحتاج تدعيماً رغم وجود أكثر من لاعب فيه.

وشهدت الفترة الماضية مناقشات وأحاديث مشتركة بين المدرب السويسرى ومسئولى الأهلى بشأن الصفقات المقترحة والمراكز التى تحتاج تدعيماً.

ورغم أن فايلر حدد أولوياته بضم جناح وصانع ألعاب ثم مهاجم، إلا أن المدير الفنى للفريق عاد ليؤكد أنه لا يُمانع ضم اثنين من الأجنحة، يميناً ويساراً، من أجل تقوية هذا المركز باعتباره مركزا حيويا فى الكرة الحديثة ويساهم فى زيادة النزعة الهجومية التى يُفضّل فايلر اللعب بها.