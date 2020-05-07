شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يوافق على تأجيل القسط الأخير فى صفقة أفشة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وافقت إدارة نادي بيراميدز على طلب إدارة النادى الأهلي في إطار العلاقات الطيبة والمميزة بين الناديين بتأجيل تسديد القسط الأخير من صفقة انتقال محمد مجدي أفشة لاعب الوسط المهاجم لصفوف القلعة الحمراء.
وطلبت إدارة الأهلي من نادي بيراميدز تأجيل تسديد القسط الأخير من صفقة أفشة والذي كان يستحق تسديده في بداية شهر مايو الجاري لأجل لاحق في ظل ظروف توقف النشاط الرياضي حاليا.
ويواصل قفشة تدريباته اليومية فى المنزل للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى، لاسيما أن السويسرى رينيه فايلر وضع برنامجا غذائيا للاعبى الأهلى، بالتنسيق مع الجهاز الطبى وأخصائى التغذية، لإرساله للاعبين والالتزام به، ما يساعد على الحفاظ على استعدادهم البدنى تمهيداً لاستئناف النشاط الكروى فى أى وقت، والمتوقف حالياً فى العالم كله بسبب تداعيات فيروس كورونا.
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