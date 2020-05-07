شكرا لقرائتكم خبر عن المستفيدون من وراء رحيل نجوم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أنه يوجد أكثر لاعب من الأهلى سيصبح مستفيدا بعد رحيل نجوم الفريق الأحمر الكبار، سواء شريف إكرامى أو أحمد فتحى أو حسام عاشور ، في ظل إعطاء فرصة لأخرين للظهور بقوة أو منح البعض مميزات إضافية .

و يرصد الخليج 365 أبرز اللاعبين المستفيدين من رحيل نجوم الأهلى في التقرير التالى :

يعتبر محمد الشناوى حارس مرمى فريق النادى الأهلى مع أبرز المستفيدين من رحيل النجوم الكبار في ظل قرار منحه شارة القيادة رسميا و تعديل تعاقده ليتماشى مع وضعه الجديد ، حيث قررت لجنة التخطيط بالأهلي تعديل عقد محمد الشناوي حارس الفريق، ومساواته بوليد سليمان صانع الألعاب، والذي جدد عقده مؤخراً، بحيث يحصل على 11 مليون جنيه في الموسم الواحد بدلاً من 7 ملايين جنيه وهي قيمة عقده الحالي، وذلك تقديراً لجهوده الكبيرة مع الفريق ومستواه اللافت الذي يقدمه من ناحيه، واستجابة لوضعه الجديد بعد أن أصبح قائد الفريق الرسمي بداية من الموسم المقبل بعد رحيل الثلاثي حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف اكرامي، بجانب التزامه التام وعدم إثارة أية مشاكل طوال الفترة الماضية من ناحية أخرى.

ووافقت لجنة التخطيط بالأهلي بالإجماع على تعديل عقد محمد الشناوى، على أن يتم ذلك بداية من الموسم المقبل، وذلك في اطار سعي الإدارة الحمراء لفرض حالة من الاستقرار بحثاً عن الانتصارات المحلية والافريقية عقب استئناف النشاط الرياضي المُجمّد حالياً في العالم كله بسبب انتشار وباء "كورونا".

كما يعد محمد هانى من أكبر المستفيدين من رحيل أحمد فتحى في ظل إقتناع فايلر بامكانياته و إعطاؤه فرصه في الظهور خلال هذا الموسم و قراره بعدم استقطاب أي لاعب لسد هذا المركز لإعطاء هانى الثقة في استكمال مشوار التألق .

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كما أن رحيل شريف إكرامى عن الأهلى يستفيد منه أيضا الحارس مصطفى شوبير الذى من المحتمل أن يحصل على فرصة في الموسم الجديد بجانب الشناوى .

أما كريم نيدفيد الذى يخوض حاليا برنامج تأهيل للتعافى من إصابة الركبة سيعتمد عليه فايلر بشكل كبير في حالة عودته حيث أنه يجيد اللعب في الجبهة اليمنى ووسط الملعب مكان حسام عاشور .

كما أن أكرم توفيق لاعب الفريق المعار إلى الجونة سيصبح خيار أيضا أمام فايلر لاستعادته لسد فراغ حسام عاشور ، خاصة بعد تألقه مع فريق البحر الأحمر خلال مباريات الدوري المصري الممتاز والتي كانت سبباً في ترشيح اسمه ضمن اللاعبين المقرر أن يعودوا إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.