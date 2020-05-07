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المستفيدون من وراء رحيل نجوم الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أنه يوجد أكثر لاعب من الأهلى سيصبح مستفيدا بعد رحيل نجوم الفريق الأحمر الكبار، سواء شريف إكرامى أو أحمد فتحى أو حسام عاشور ، في ظل إعطاء فرصة لأخرين للظهور بقوة أو منح البعض مميزات إضافية .

و يرصد الخليج 365 أبرز اللاعبين المستفيدين من رحيل نجوم الأهلى في التقرير التالى :

محمد الشناوى

يعتبر محمد الشناوى حارس مرمى فريق النادى الأهلى مع أبرز المستفيدين من رحيل النجوم الكبار في ظل قرار منحه شارة القيادة رسميا و تعديل تعاقده ليتماشى مع وضعه الجديد ،  حيث قررت  لجنة التخطيط بالأهلي تعديل عقد محمد الشناوي حارس الفريق، ومساواته بوليد سليمان صانع الألعاب، والذي جدد عقده مؤخراً، بحيث يحصل على 11 مليون جنيه في الموسم الواحد بدلاً من 7 ملايين جنيه وهي قيمة عقده الحالي، وذلك تقديراً لجهوده الكبيرة مع الفريق ومستواه اللافت الذي يقدمه من ناحيه، واستجابة لوضعه الجديد بعد أن أصبح قائد الفريق الرسمي بداية من الموسم المقبل بعد رحيل الثلاثي حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف اكرامي، بجانب التزامه التام وعدم إثارة أية مشاكل طوال الفترة الماضية من ناحية أخرى.

 

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ووافقت لجنة التخطيط بالأهلي بالإجماع على تعديل عقد محمد الشناوى، على أن يتم ذلك بداية من الموسم المقبل، وذلك في اطار سعي الإدارة الحمراء لفرض حالة من الاستقرار بحثاً عن الانتصارات المحلية والافريقية عقب استئناف النشاط الرياضي المُجمّد حالياً في العالم كله بسبب انتشار وباء "".

 

محمد هانى

كما يعد محمد هانى من أكبر المستفيدين من رحيل أحمد فتحى في ظل إقتناع فايلر بامكانياته و إعطاؤه فرصه في الظهور خلال هذا الموسم و قراره بعدم استقطاب أي لاعب لسد هذا المركز لإعطاء هانى الثقة في استكمال مشوار التألق .

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مصطفى شوبير

كما أن رحيل شريف إكرامى عن الأهلى يستفيد منه أيضا الحارس مصطفى شوبير الذى من المحتمل أن يحصل على فرصة في الموسم الجديد بجانب الشناوى .

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كريم نيدفيد

أما كريم نيدفيد الذى يخوض حاليا برنامج تأهيل للتعافى من إصابة الركبة سيعتمد عليه فايلر بشكل كبير في حالة عودته حيث أنه يجيد اللعب في الجبهة اليمنى ووسط الملعب مكان حسام عاشور .

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أكرم توفيق

كما أن أكرم توفيق لاعب الفريق المعار إلى الجونة سيصبح خيار أيضا أمام فايلر لاستعادته لسد فراغ حسام عاشور ، خاصة بعد تألقه مع فريق البحر الأحمر خلال مباريات الممتاز والتي كانت سبباً في ترشيح اسمه ضمن اللاعبين المقرر أن يعودوا إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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