شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه : كوبر كان هيستمر لو المنتخب فاز علي السعودية بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أسامة نبيه مدرب عام منتخب مصر السابق، أن هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق أكد لجهاز المنتخب أن تحقيق أي نتيجة إيجابية في مباراة السعودية خلال المشاركة في كأس العالم ستجعلهم بستمرون في قيادة الفراعنة.
قال نبيه في تصريحات لبرنامج "لعبة وحكاية مع سيف" على قناة أون نايم سبورتس، عصام الحضري كان سيشارك في مباراة السعودية حتى لو كانت مباراة فاصلة، لسببين الأول تكريما له لأنه كان له دور كبير في الصعود للمونديال بعد مشاركته في 5 مباريات، والثاني أنه أمامك فرصة لتحقيق رقم قياسي بأن يكون أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم باسم لاعب مصري.
شدد ،حزنت كثيرا على الخسارة في مباراة أوروجواي أكثر من مباراة السعودية، بعدما قدمنا مباراة جيدة، مؤكدا أنه لو لعب محمد صلاح مباراة أوروجواي لحققنا الفوز شريطة أن يكون في أتم جاهزيته ولكن لم نفضل المغامرة به، بخلاف أن قلبي دفاع المنافس كانوا بطيئين للغاية، وهو ما سيكون فرصة مواتية أمام صلاح خاصة في وجود مساحات.
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