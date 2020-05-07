شكرا لقرائتكم خبر عن منسي : الزمالك عرض 15 مليون جنيه لضمي .. وهذه أسباب فشل انتقالي لجينت البلجيكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ناصر منسي مهاجم طلائع الجيش المعار من بيراميدز إنه كان قريبا من الانضمام للزمالك في صيف 2018، حيث كان الفريق الأبيض أكثر جدية من الأهلي في مرحلة المفاوضات وقت ذلك .

وقال منسي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، الزمالك عرض 15 مليون جنيه لضمي من نادي الداخلية ولكن المسئولين طلبوا 20 مليون جنيه خاصة بعد ما انتقل صلاح محسن من انبي للأهلي مقابل 40 مليون جنيه .

وأضاف منسي ، بيراميدز نجح في ضمي مقابل 18 مليون جنيه وقبلها تلقيت عرض من جينت البلجيكي إلا أن المفاوضات فشلت بسبب مشكلة الوكلاء .

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وأوضح مهاجم الطلائع ، أن الحظ لم يحالفه مع المدربين الأجانب لفريق بيراميدز ، مشيراً إلي أن حسام حسن منحه فرصة حين توليه مهمة القيادة الفنية لبيراميدز .