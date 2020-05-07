الامارات | بالفيديو.. تعرف على سبب زيارة الشرطة الإسبانية لمنزل قائد ريال مدريد سيرجيو راموس

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تعرف على سبب زيارة الشرطة الإسبانية لمنزل قائد ريال مدريد سيرجيو راموس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ مجموعة من أفراد شرطة العاصمة الإسبانية مدريد، نجم ريال مدريد لكرة القدم، سيرجيو راموس بزيارة إلى مقر منزله أمس. وقالت صحيفة "ماركا" إن الزيارة لم تكن بسبب أي مشكلة تتعلق باللاعب، بل لغرض إنساني من الشرطة، حيث قاموا بتقديم التهاني إلى نجل راموس، سيرجيو جونيور (5 سنوات)، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده.
وقالت الصحيفة إن هذه الزيارة لا تتعلق فقط بنجم كبير في كرة القدم، بل تشمل العديد من المواطنين الإسبان، وهو ما تقوم به عادة الشرطة الإسبانية، خاصة خلال هذه الفترة في ظل الحجر المنزلي المفروض بسبب فيروس كورونا.
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