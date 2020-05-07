الامارات | زميل سابق لزيدان في يوفنتوس يكشف عن سيارة فاجأ بها الفرنسي الجميع

شكرا لقرائتكم خبر عن زميل سابق لزيدان في يوفنتوس يكشف عن سيارة فاجأ بها الفرنسي الجميع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الحارس الدولي الهولندي السابق، إدوين فان دير سار، بعضا من الجوانب المثيرة في حياة زميله السابق في فريق يوفنتوس الإيطالي، الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب الحالي لريال مدريد. وقال فان دير سار إن زيدان كان في قمة التواضع رغم نجوميته.

وأكد الرئيس التنفيذي الحالي لنادي أياكس الهولندي إن زيدان كان يصر على حضور التدريبات مع اليوفي بسيارة اعتبرت صادمة ومفاجئة للجميع وقتها. وقال لموقع "زيغو سبورت": زيدان عرف عنه تواضعه، لكنه فاجأنا بشدة حين كان يصر على الحضور بسيارة فيات عادية، في مقابل أن كل اللاعبين يصلون إلى مقر التدريبات بسيارات فاخرة من قبيل فيراري وغيرها.

وتابع: في البداية كان من الصعب التواصل معه باللغة الانجليزية، كان يتقن الفرنسية فقط، ومعها اللغة الإيطالية، لكنه شيئا فشيئا تعلم الانجليزية. وأضاف: كان زيدان يأتي على متن سيارة فيات، وبسروال جينز عادي جدا، وحذاء أديداس، في مقابل كل اللاعبين يرتدون علامات فاخرة من الملابس، ناهيك عن السيارات.

يذكر أن زيدان أمضى خمس سنوات مع اليوفي، حيث لعب له 209 مباريات، وسجل 31 هدفا، وحقق معه لقبين في الدوري المحلي.

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