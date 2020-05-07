شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكي يكشف سبب انسحاب الأهلي أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واجه لاعب الزمالك السابق، عمرو زكى، مجموعة من الاتهامات في برنامج «شيخ الحارة»، مع إيناس الدغيدى على قناة القاهرة والناس، من بينها أن ممدوح عباس وراء النصب عليه في شركته المتخصصة في البترول.

وقال عمرو زكى، إن ممدوح عباس ليس له علاقة بموضوع النصب، و«ماعنديش أي مشاكل مع ممدوح عباس.. هو متخصص في شركات البترول، لكن لم يتدخل في أزمتى».

وعن الاتهامات اللى وجهت له بشأن اخفاءه إصابته قبل الانتقال إلى الأندية، قال زكى: «رحت الرجاء المغربى وكان تانى عالم وقتها، أصبت في ركبتى، حاولوا يعالجونى لمدة 15 يوم وخدت حقنة كرتيزون.. من غير أي تحسن، كلمت الدكتور إيهاب على وهو تواصل مع دكتور كبير وقاله لازم أعمل العملية بسرعة جدا.. الرجاء ماوفقش لأنه كان مرتبط بمباراة في أفريقيا، فتواصل مع رئيس النادى علشان استأذنه لكن ماردش وبعتله، اضطريت أسافر عملت العملية من جيبى الشخصى وكانت بأكتر من مليون جنيه»

وفى فقرة درجة حرارتك، أكد عمرو زكى، أن عدد كبير من أصدقاءه الفنانين ولاعبى كرة القدم، لم يتواصلوا معه بعد الحادث الأخير الذي تعرض له، وغاب عن الوعى بسببها لمدة 18 يوم .

وفيما يتعلق بأزمة انسحاب الزمالك أمام الأهلى في مباراة الدورى المصرى الأخيرة، قال زكى، أكتر ناس اتظلمت هما المشجعين والجماهير.. لكن كوبرى أكتوبر والمطر هما السبب، وأيضا الزمالك يتحمل جزء من الأزمة.