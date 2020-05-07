شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكي: «مفيش لاعب مصري يستاهل 15 مليون جنيه .. وصلاح أفضل من ميدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال لاعب الزمالك السابق عمرو زكى تعليقا على رحلة احترافه القصيرة، إنه كان سفيرا للكرة المصرية، وهداف العالم، في منتخب أفريقيا، ولكن المنظومة الرياضية في مصر كانت مختلفة عن التوقيت الحالى.

وأضاف زكى، لبرنامج «شيخ الحارة» مع إيناس الدغيدى، على قناة «القاهرة والناس»: في الأهلى هناك إدارة ومنظومة جيدة، تختار اللاعيبة والمدربين بعناية شديدة.

وأضاف زكى: «عمرى ما اتغيريت وطول عمرى عندى قناعة، وحاليا أسعار اللاعبية مبالغ فيها، ولا أعتقد أن هناك لاعبا في مصر يستاهل 15 مليون، وبيرميدز السبب في ارتفاع أسعار اللاعيبة».

وعن انتقال عبدالله السعد وأحمد فتحى لبيراميدز، قال زكى، اللاعبين قيمة كبيرة، وكنت أتمنى أن يختم فتحى حياته النادى الأهلى، لأنه نموذج يشرف الكرة المصرية، ويلعب للأهلى منذ فترة طويلة، أما في مركز الدفاع، فأعتقد أن وائل جمعة أفضل مدافع في جيلنا، ويختلف عن إبراهيم سعيد لأنه كان يلعب في مركز مختلف.

وعن المقارنة بين كل من محمد صلاح وميدو، أكد زكى، أن ميدو عصبى ولديه حمية، أما محمد صلاح فهو من اللاعبين من نوعية أبوتريكة، أوميسى، فهو هادئ في الملعب، وهو ما جعل صلاح يأخذ خطوات أفضل.

وعن مستقبل الزمالك، قال زكى، أرشح لرئاسة الزمالك مستقبلا، أحمد مرتضى منصور، ولكنه شخصية إدارية فقط، أما شيكابالا، فأتمنى أن يدخل هذا المجال، ولكن ف النهاية حازم إمام هو الشخص الذي يتمتع بقبول وخبرة في نفس الوقت، أما أنا لا أصلح لرئاسة الزمالك.

وأشار عمرو زكى، «أول فلوس خدتها من الكورة كانت 5 ألاف جنيه واتخصموا منى لما رحت انبى، وكنت في انبى بقبض 135 ألف، وأول ما استلمتهم حطتهم مقدمة شقة»

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