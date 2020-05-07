شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول: الريدز بحاجة لـ«فيرنر» أكثر من «كوليبالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي ستيف نيكول حاجة الريدز للتعاقد مع تيمو فيرنر، مهاجم نادي أر بي لايبزيج الألماني، عن ضم مدافع نادي نابولي كاليدو كوليبالي.

وأوضح عبر شبكة ESPN الأمريكية: «إذا كانت لدي قائمة أمنيات فسأتمنى أن أمتلك كوليبالي بجانب فان دايك، ولكن إذا كان لدي خيار واحد فقط فسأختار تيمو فيرنر».

وأضاف «نيكول»: «أعتقد أن الثلاثي الأمامي (محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني) يحتاج لتدوير أكثر من الخط الخلفي».

واستطرد: «بالطريقة التي يلعب بها ليفربول والطريقة التي يضغط بها الثلاثي الأمامي عندما يلعبون معًا، فمع الوقت سيؤثر ذلك عليهم، لقد كانوا رائعين في الـ 18 شهرًا الأخيرين، ولكن لا يمكنك الاستمرار على هذا النجو لستة أو سبع سنوات، يجب أن تحصل على راحة».

وتابع مدافع الريدز السابق: «أعتقد أنه على المستوى الدفاعي جو جوميز قدم ما يكفي لجعل يورجن كلوب مرتاحًا، هو ليس كوليبالي ولكنه ليس ببعيد للغاية عنه، لذا إذا كان على الاختيار بين الاثنين فسأختار تيمو فيرنر».

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