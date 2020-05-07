شكرا لقرائتكم خبر عن «راكيتيتش» يرد على تقارير رحيله عن برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة الإسباني، عن التقارير التي تربطه بالرحيل عن النادي الكتلوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال «راكيتيتش» في حوار لـ«سكاي دويتشلاند» عن الإشاعات المتزايدة عن رحيله: «لقد اعتدت عليها قليلًا، أنا هنا منذ 6 سنوات لذا قضيت 6 سنوات في أشياء كهذه».

وأضاف: «علي أن أحاول فهمها، أن أتذكر أن كرة القدم ليست مجرد رياضة، هي أكثر من ذلك، نحن نعرف ذلك وعلينا فهمه، عليك أن تضحك على هذه الأشياء أحيانًا».

وأوضح الكرواتي أن «الشئ الأساسي هو شعوري أنني بخير وأنني أحصل على رد فعل جيد من المدرب والنادي».

وأكد لاعب إشبيلية السابق أنه لا يزال يملك عقدًا ساريًا مع برشلونة، «وحين أوقع عقدًا دائمًا أنوي أن ألتزم به، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا لأي سبب إذن سنجلس معًا ونتحدث، ولكن حتى اللحظة أنا سعيد للغاية هنا».

ويقترب عقد «راكيتيتش» من الدخول في السنة الأخيرة إذ ينتهي في 30 يونيو 2021، في الوقت الذي لم يتحرك فيه برشلونة حتى اللحظة لتجديده.

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