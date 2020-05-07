شكرا لقرائتكم فيورنتينا يعن عن اصابة 6 حالات جديدة بكورونا بين اللاعبين والجهاز الفني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى فيورنتينا الإيطالي، اليوم الخميس، عن اكتشاف 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، منهم 3 لاعبين، بالإضافة إلى 3 أعضاء من الجهاز الفنى، بعد الاختبارت الطبية التى خضعوا لها.

أصدر نادى فيورنتينا، مساء اليوم الخميس، بيانا رسميا، قال فيه:"أصيب 3 لاعبين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 3 أخرين من أعضاء الجهاز الفنى، بعد الإختبارات الطبية التى خضع لها جميع أفراد الفريق".

أضاف البيان قائلا:" وقد تم عزل المصابين، ومن المقرر أن يبدأ باقي الفريق التدريب غدًا".

وعانى فيورنتينا، من إصابة أكثر من لاعب فى السابق بفيروس كورونا، قبل أن يعلن تعافى جميع اللاعبين الذين أصيبوا بالفيروس.

Advertisements

وكان نادى تورينو الإيطالي، قد أعلن أمس الأربعاء أيضا، عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا.

وتخضع جميع أندية الدوري الإيطالي، خلال الفترة الحالية إلى اختبارات فيروس كورونا، فى ظل إجراءات العودة إلى التدريبات، من أجل التأكد من سلامة اللاعبين قبل عودة المنافسات.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدورى الإيطالي، برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.