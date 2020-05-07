شكرا لقرائتكم عمرو زكي: بيراميدز سبب ارتفاع أسعار اللاعبين..وكنت أتمني اعتزال فتحي بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو زكي لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق ، أن كل أندية العالم تنافست لضمه أثناء فترة احترافه في ويجان الإنجليزي بعدما تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، مشددا علي أن سبب عدم استمراره في عالم الاحتراف هو عدم وجود منظومة محترفة كاملة في مصر، وكانت هناك عراقيل تسببت في عدم استكمال مشواره الاحترافي.

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وأضاف عمرو زكي في تصريحات تليفزيونية : لا يوجد لاعب في مصر يستحق 50 مليون جنيه ولا حتي 15 مليون جنيه، مؤكدا أن نادي بيراميدز هو السبب في ارتفاع الأسعار دخال مصر في بورصة اللاعبين.

وعن انتقال أحمد فتحي لبيراميدز أكد عمرو زكي، أنه كان يتمني أن يختم فتحي حياته في الأهلي ويحصل علي منصب داخل النادي لأنه قدم للأهلي الكثير علي مدار تاريخه، وونت أتمنى أيضا أن يختم عبد الله السعيد حياته بالنادي لأنه قدم الكثير رغم أن الفترة التي أمضاها بالأهلي لم تكن طويلة.