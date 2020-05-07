شكرا لقرائتكم عمرو زكي يكشف علاقة حفلة "عيد ميلاده" بفشل عودته لويجان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو زكي مهاجم الزمالك والمنتخب السابق، ان سبب عدم سفره الي إنجلترا والانضمام لتدريبات ويجان عقب مباراة المنتخب امام زامبيا، كان للإصابة في مباراة المنتخب وليس بسبب حفلة عيد ميلاده في نفس اليوم.

وقال مهاجم الزمالك السابق: مباراة زامبيا كانت يوم عيد ميلادي وقام 5 لاعبين في المنتخب من ضمنهم ميدو باعداد حفلة خاصة لي في حضور وكلائي المصري والاجنبي، وتوجهنا لكافيه ثم الي احد أماكن الحفلات العامة وسهرنا حتي الصباح، ولكن لم تكن الحفلة سبب عدم انضمامي لتدريبات ويجان وانما كانت إصابة في العضلة الخلفية في مباراة زامبيا.

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اختار عمرو زكي لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، حازم امام عضو اتحاد الكرة السابق، ليكون رئيسا للزمالك في المستقبل مؤكدا انه الاصلح لما يملك من خبرات إدارية في عمله بالزمالك واتحاد الكرة .

كما أكد عمرو زكي في تصريحات تليفزيونية انه لا يصلح لأن يكون رئيسا للزمالك في يوم من الأيام، وحدد 3 رؤساء للزمالك في المستقبل وهم بالترتيب حازم مام واحمد مرتضي منصور وشيكابالا.

فيما قال عمرو زكي لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق ، ان كل اندية العالم تنافست لضمه اثناء فترة احترافه في ويجان الإنجليزي بعدما تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 اهداف، مشددا علي ان سبب عدم استمراره في عالم الاحتراف هو عدم وجود منظومة محترفة كاملة في مصر، وكانت هناك عراقيل تسببت في عدم استكمال مشواره الاحترافي.