شكرا لقرائتكم عمرو زكي : حازم إمام الأصلح لرئاسة الزمالك فى المستقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار عمرو زكي لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، حازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق، ليكون رئيسا للزمالك في المستقبل.

وأكد عمرو زكي، في تصريحات تليفزيونية، أن حازم إمام الأصلح لرئاسة الزمالك لما يملك من خبرات إدارية في عمله بالزمالك واتحاد الكرة .

وقال عمرو زكي، أنه لا يصلح لأن يكون رئيسا للزمالك في يوم من الأيام، وحدد 3 رؤساء للزمالك في المستقبل وهم بالترتيب حازم إمام وأحمد مرتضي منصور وشيكابالا.

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وفى سياق أخر أكد عمرو زكي، أن كل أندية العالم تنافست لضمه أثناء فترة احترافه في ويجان الإنجليزي بعدما تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، مشددا علي أن سبب عدم استمراره في عالم الاحتراف هو عدم وجود منظومة محترفة كاملة في مصر، وكانت هناك عراقيل تسببت في عدم استكمال مشواره الاحترافي.

وأضاف عمرو زكي ،"لا يوجد لاعب في مصر يستحق 50 مليون جنيه ولا حتي 15 مليون جنيه، مؤكدا أن نادي بيراميدز هو السبب في ارتفاع الأسعار دخال مصر في بورصة اللاعبين".

وعن انتقال أحمد فتحي لبيراميدز أكد عمرو زكي، أنه كان يتمني أن يختم فتحي حياته في الأهلي ويحصل علي منصب داخل النادي لأنه قدم للأهلي الكثير علي مدار تاريخه، وونت أتمنى أيضا أن يختم عبد الله السعيد حياته بالنادي لأنه قدم الكثير رغم أن الفترة التي أمضاها بالأهلي لم تكن طويلة.