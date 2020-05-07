شكرا لقرائتكم الجبلاية تعلن تمديد تعليق النشاط الكروى في مصر حتى نهاية مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي ، تمديد تعليق النشاط الكروي في مصر حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وجاء البيان كالتالي ..

بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين و الحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من منتصف مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من نهاية شهر ابريل حتى منتصف مايو تماشيا مع قرارات السيد رئيس الوزراء في هذا الشأن والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي.

ويأمل الاتحاد المصري لكرة القدم أن تنتهي هذه الظروف التي يعاني منها العالم أجمع حتى يتمكن من استعادة نشاط اللعبة مرة أخرى.

يذكر أن النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.