شكرا لقرائتكم المصري يقرر فتح ملف تجديد نجوم الفريق خوفا من الوكلاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو المصرى البورسعيدى فى فتح ملف التجديد لعدد من اللاعبين التى ستنتهى عقودهم الموسم المقبل لتأمينهم خوفا من وكلاء اللاعبين .

ويجهز عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للمصرى ملف اللاعبين التى ستنتهى عقودهم فى الموسم المقبل للبدء معهم فى تجديد عقودهم لإغلاق هذا الملف ومعرفة اللاعبين المستمرين مع الفريق لسنوات أخرى لبناء فريق قوى قادر على العودة للمشاركة فى الكونفيدرالية عن طريق احتلال إحدى المراكز الأربعة الأولى بالدورى أو الحصول على كأس مصر .

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من ناحية اخرى يسعى مسئولو المصرى البورسعيدى للتعاقد مع خالد سامى، مدافع حرس الحدود، بناءً على رؤية طارق العشرى المدير الفنى للفريق الساحلى الذى يعرف إمكانيات اللاعب جيدا منذ أن كان مديرا فنيا للفريق العسكرى بداية الموسم الحالى.

واشتهر خالد سامى برميات التماس الطولية والتى أحرز منها حرس الحدود العديد من الأهداف المؤثرة عن طريق عمرو الحلوانى الظهير الأيسر للحدود .

وينتظر مسئولو المصرى البورسعيدى إنهاء أزمة القيد فى الاتحاد الدولى لبدء المفاوضات بشكل رسمى مع نظرائهم بحرس الحدود للتعاقد مع اللاعب بشكل رسمى .