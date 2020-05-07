شكرا لقرائتكم شبانة في لايف اليوم السابع : الأهلي يبحث تجديد عقد مروان محسن مقابل 30 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف عبر صفحة اليوم السابع : أن النادي الأهلي يبحث تجديد عقد مروان محسن لمدة 3 مواسم مقابل 30 مليون جنيه ، حيث اتفقت لجنة التخطيط بالأهلي مع مروان محسن مهاجم الفريق على تمديد عقده لمدة موسمين اضافيين بخلاف الموسم القادم المتبقي في عقده.

تابع محمد شبانه في لايف " اليوم السابع : مسئولو الأهلي قررو رفع إدراج مروان محسن في الفئة الأولي، بحيث يحصل علي 9 ملايين في الموسم الواحد بداية من الموسم المقبل و 10 ملايين في الموسم الثاني و 11 مليون في الموسم الأخير علما بأن اللاعب يحصل حاليا على 3 مليون جنيه في الموسم فقط.

أضاف شبانه أنه متعجب من قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ورحيل وليد أزارو للإعارة وإصراره على استمرار مروان محسن ولكن فى النهاية هذا رأي المدير الفني.

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كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف عبر صفحة اليوم السابع : " أن النادي الأهلي مشارك في الحملة ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالي بالنادي الأهلي و الذى يتعرض لحملة ممنهجة من وجهة نظري .

تابع محمد شبانه في لايف " اليوم السابع ": " الأهلي مشارك في هذه الحملة ضد سيد عبد الحفيظ لعدة أسباب أنه لم يخرج أي مسئول عن الدفاع عن عبد الحفيظ كما هو الحال دائماً في النادي الأهلي ، بخروج أحد المسئولين لتوضيح وجهة النظر في بعض الأزمات ولكن هذا لم يحدث حتى الآن ، والأخبار التي تخرج بصورة دائمة أن عبد الحفيظ ظهر في برنامج رامز أو أنه السبب في أزمات اللاعبين وتحديدا حسام عاشور و أحمد فتحي والأخير الذى رحل إلى صفوف نادي بيراميدز.

كما تطرق محمد شبانه إلى موعد انتخابات اتحاد الكرة حيث أكد أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق و عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي و الأفريقي أكد أن الانتخابات ستكون في العام الجاري ولن يتم إقامة انتخابات لمدة عام كما قال وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي مؤكداً أن توجه هاني أبو ريدة وتأكيده إقامة الانتخابات نهاية العام الجاري ليس كلام أبو ريدة بل كلام الاتحاد الدولي –فيفا-.