شكرا لقرائتكم فيفا يرفض الربط بين إلغاء كاس مصر وقرار تقليص عدد الجمعية العمومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الربط بين إلغاء كاس مصر هذا الموسم وقرار تقليص عدد الجمعية العمومية، مؤكدين إنه لا علاقة لتقليص الجمعية العمومية لاستكمال النشاط هذا او الموسم أو إلغاؤه.

واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على تأجيل الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة الجديدة والبنود الخاصة بها إلى شهر يوليو المقبل، بدلا من يونيو كما كان مقررا، وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن إقامة التجمعات والتى تمنعها الدولة نظرا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشى فيروس كورونا .

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ويعتبر هذا التأجيل هو الثانى للجمعية العمومية لمناقشة اللائحة، حيث تم تأجيلها أول مرة فى أبريل الماضى على أن تقام فى شهر يونيو قبل أن يتم التأجيل مجددا لمدة شهر لتقام فى شهر يوليو.

أما الأندية الـ95 التى يحق لها حضور الجمعية العمومية هي: الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، المقاولون، طلائع الجيش، وادى دجلة، انبى، النصر، الداخلية، السكة الحديد، اتحاد الشرطة، المعادى واليخت، الماظة، النادى القومى، اف سى مصر، النجوم، الإعلاميين، سيراميكا كليوباترا، الترسانة، البنك الاهلى، الشرقية للدخان، 6 أكتوبر، بالإضافة إلى الاتحاد السكندرى، سموحة، حرس الحدود، الاوليمبى، فاركو، أبو قير للأسمدة، سبورتنج، الترام،نهضة العامرية، الرجاء، الحمام، الجزيرة، الحرية، نادى مطروح، بيلا، كفر الشيخ، الحامول، بلطيم، المنصورة، دكرنس، بنى عبيد، نبروه، شربين، نادى السنبلاوين، المطرية دقهلية، عمال المنصورة، جمهورية شبين، عرب الرمل، دمنهور، الإنتاج الحربى، بهتيم، العبور، طنطا، بلدية المحلة، مالية كفر الزيات، كوكاكولا، صيد المحلة، عثماثون، الاسماعيلى، القناة، منشية الشهداء، منتخب السويس، بتروجت، بورتو، النوبة، المصرى، المريخ، بور فؤاد، نادى الزرقا، نادى الشرقية، نجمة سيناء، نادى المقاصة، نادى الفيوم، نادى سوهاج، نادى طهطا، نادى المراغة، نادى شبان المراغة، نادى بيراميدز، نادى بنى سويف، تليفونات بنى سويف، نادى الواسطى، ديروط، أسيوط، اسمنت أسيوط، نادى القوصية، الألومنيوم، قنا، شبان قنا، المدينة المنورة، الجونة، عاملين راس غارب، المنيا، ناصر الفكرية، أسوان، كيما أسوان.