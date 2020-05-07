شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكي : استقرار الأهلي وراء حصول المنتخب علي بطولتي 2006 و 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو زكي لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق ان علاقته باحدي الممثلات اثناء فترة احترافه كرة القدم، لم تؤثر عليه ولم تكن هي السبب الرئيسي في انهاء مشواره بالكرة.

وقال عمرو زكي في تصريحات تليفزيونية : لا توجد إمرأة يمكن ان تؤثر بالسلب علي مسيرة الراجل، مضيفا ان علاقته بزملاءه في الوسط الفني طبيعية ولا يتجاوز في حق أحد.

كما أكد عمرو زكي أن سبب حصول المنتخب علي بطولتي 2006 و2008 ، يرجع الي الاستقرار الإداري والفني للأهلي في تلك الفترة، مشددا علي ان استقرار الأهلي والزمالك هو السبب الأساسي في حصول المنتخب علي بطولات.

وكان عمرو زكي قد ادلي بتصريحات مثيرة منذ أيام عن الفترة التي كان يشارك فيها بالزمالك قائلا أنه تعرض لتعب كبير بسبب حادث الساحل الشمالي، مؤكداً أنه بدأ التعافى من شهر ونصف فقط.

وقال عمرو زكى في تصريحات تليفزيونية : أبلغت لوموكوتيف الروسي برغبتى في الرحيل والأهلى فاوضنى قبل الزمالك في صفقات تبادلية مع لوموكوتيف الروسي، الا أن الأحمر رفض في البداية ثم عرض الحصول على خدماتى على طريقة الإعارة لمدة موسمين.

وشدد عمرو زكى أن هزيمة منتخب مصر أمام غانا 6-1 هي الأسوء في تاريخه ويعتبرها صدمة كبيرة مضيفا: فوجئت بأنى احتياطي في اللقاء وكان معايا أحمد المحمدى في غرفة الفندق وكان بالنسبة لى صدمة أنى أكون بديلا وكان كل البدلاء أنا وشيكابالا وحسنى عبدربه.

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وقال عمرو زكى: "مصر كلها بتخرج وتسهر وأنا كلاعب كنت بأخرج وأسهر عادى لكن عندى التزامات وتمارين".

واختار زكى حازم امام و حسام حسن وعصام الحضري ووائل جمعة الصخرة كأفضل اللاعبين الذين تعامل معهم

وأكد أن ممدوح عباس رفض احترافه قائلا له: انت أحسن عندى من ميسي وعايز فيك 250 مليون جنيه ، فقضيت 6 شهور مع الزمالك في 2010 ثم غادرت بعدها إلى هال سيتي الإنجليزي