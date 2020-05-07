محمد شبانه في لايف الخليج 365 حسن فريد يخوض انتخابات رئاسة اتحاد الكرة أمام أبو ريدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف عبر صفحة الخليج 365 : أن حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة السابق بدأ فى التواصل مع بعض المقربين منه في أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، استعدادا لخوض الانتخابات المقبلة على كرسى الرئاسة.
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كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف عبر صفحة الخليج 365 : " من وجهة نظري أن حسن فريد في ظل تقليص عدد الجمعية العمومية ستكون فرصته صعبة خاصة أمام منافس قوي مثل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق و الذى أعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد منذ فترة .
كشف أكد الإعلامي محمد شبانه في لايف عبر صفحة الخليج 365 ، عن مفاجأة جديدة للجنة الخماسية ..تحفظ مسئولو الاتحاد الدولي على قبول أي تعديلات من اللجنة الخماسية على لائحة النظام الأساسي وطالبوهم بتطبيق اللائحة الاسترشادية التي أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منذ فترة ، خاصة بعد تأخر اللجنة الخماسية في إرسال الملاحظات .
تابع محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " : أن الاتحاد الدولي فيفا طلب اللجنة الخماسية الاكتفاء بالتعديلات التي ستقرها الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ، وبالتالي جميع التعديلات التي يجريها مسئولو اللجنة الخماسية لن يتم العمل بها رغم المحاولات الجارية من اتحاد الكرة بإرسال الملاحظات وموافقة الفيفا عليها.
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