شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا : نحاول إدراج "محكمة أون لاين" لإنهاء أزمة القيد للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى المصرى البورسعيدى أن ناديه يسابق الزمن للتخلص من عقوبة إيقاف القيد ، وقال السقا فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت : " اتخذنا خطوات مع شيخ موركورو وناديه وتم حصول اللاعب على مستحقاته المالية والحصول على مخالصة مادية ولكن تتبقى خطوة تقديم هذه المستندات للمحكمة الرياضية بالفيفا لإصدار قرار نهائى بإنهاء أزمة تعليق القيد للنادى"

ويضيف المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى : " المحاكم الرياضية متوقفة بسبب أزمة كورونا حتى 15 مايو ونحاول أن يكون هناك محكمة أون لاين لرفع عقوبة المصرى لاسيما أن النادى تضرر من أزمة كورونا كثيراً ".

وعن حقيقة وجود عروض للفلسطينى محمود وادى لاعب الفريق قال عبد الظاهر السقا : "بداية أحب التأكيد أن كل اللاعبين مستمرين مع المصرى فى حالة عدم الغاء قرار ايقاف القيد فلن نستغنى عن أى لاعب طالما لن نستطيع التعاقد مع أخر، أما عن وادى فلم يصل المصرى أية عروض رسمية للتعاقد مع اللاعب بخلاف عرض خليجى كان فى الميركاتو الشتوى الماضى ورفضه مجلس المصرى وقتها".

وتابع المدير الرياضى للمصرى : "محمود وادى من القوام الاساسى للفريق ومن الصعب الموافقة على رحيله بسهولة لابد الرجوع لطارق العشرى المدير الفنى لمعرفة قرارة بالاضافة لوجود موافقة من مجلس الادارة وهى أمور لم تناقش من الاساس" .

وعن استعدادات فريقه لعودة النشاط الكروى قال عبد الظاهر السقا : " هناك متابعة دقيقة لكل اللاعبين فى منازلهم وسمحنا بالتساهل بعض الشىء فى قرار منع اللاعبين من خروجهم من البيوت نظراً لطول فترة العزل المنزلى بينما لن يكون هناك أي تساهل أو مرونة فى عقوبة زيادة الوزن ".

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وكان الاتحاد الدولى قرر فى وقت سابق الحكم على المصرى بعدم إبرام أى صفقات خلال فترتين قيد بسبب أزمة لاعبه الإيفوارى شيخ موكورو مع نادى هلال الأبيض السودانى وعدم حصول الأخير على مستحقاته المالية من انتقاله للمصرى البورسعيدى .

وفى وقت سابق، أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى بنادى المصرى البورسعيدي، أن كريم العراقى ظهير أيمن الفريق لن يرحل فى الفترة المقبلة.

وقال السقا فى تصريحات إذاعية لأون سبورت : "لا نستيطع التفريط فى أى لاعب خلال الوقت الحالى بسبب القيد"، مضيفاً " لا نستيطع إبرام أى صفقة حتى سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب عقوبة فيفا علينا لذا لن نتمكن من التفريط فى كريم العراقي أو أى لاعب آخر".

وأضاف السقا :"هناك مشكلة أخرى وهو عدم وجود بديل للعراقى كما نعانى من نقص كبير فى الخط الخلفى سواء فى الجانب الدفاعى أو مركز الظهير الأيسر".

وأوضح :"العراقى لم يتلق أى عروض رسمية أو شفهية سواء من الأهلى أو الزمالك، لذا لا يوجد لاعب للبيع".

وطالب السقا من رؤساء الأندية قائلاً :"لابد من تشكيل رابطة بين الأندية لاتخاذ قرار موحد سواء بإلغاء الدورى أو استكماله، فى الفترة الماضية شكلت جروب عبر واتس آب مع مديرين الكرة بالفرق الأخرى لمناقشة الاحتمالات حول استكمال البطولة من عدمه".