شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يؤمن لاعبيه بالتجديد مبكرا خوفا من السماسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو المصرى البورسعيدى فتح ملف التجديد لعدد من اللاعبين الذين تنتهى عقودهم الموسم المقبل، لتأمينهم خوفا من وكلاء اللاعبين.

ويجهز عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي للمصرى ، ملف اللاعبين التى ستنتهى عقودهم فى الموسم المقبل لبدء مفاوضات تجديد عقودهم لإغلاق هذا الملف ومعرفة اللاعبين المستمرين مع الفريق لسنوات أخرى لبناء فريق قوى قادر على العودة للمشاركة فى الكونفيدرالية عن طريق احتلال إحدى المراكز الأربعة الأولى بالدورى أو الحصول على كأس مصر .

من ناحية أخرى، يسعى مسئولو المصرى البورسعيدى للتعاقد مع خالد سامى، مدافع حرس الحدود، بناءً على رؤية طارق العشرى المدير الفنى للفريق الساحلى الذى يعرف إمكانيات اللاعب جيدا منذ أن كان مديرا فنيا للفريق العسكرى بداية الموسم الحالى.

Advertisements

واشتهر خالد سامى برميات التماس الطولية والتى أحرز منها حرس الحدود العديد من الأهداف المؤثرة عن طريق عمرو الحلوانى الظهير الأيسر للحدود .

وينتظر مسئولو المصرى البورسعيدى إنهاء أزمة القيد فى الاتحاد الدولى لبدء المفاوضات بشكل رسمى مع نظرائهم بحرس الحدود للتعاقد مع اللاعب بشكل رسمى .