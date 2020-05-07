شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تواصل الاجتماع مع الاتحادات لوضع خطة استعدادات طوكيو 2021.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اجتماعاته لمناقشة خطط الاتحادات المتوقعة فى الفترة القادمة، بحضور اتحادات كرة اليد والقوس والسهم والتايكوندو والتنس الأرضى والجمباز والتجديف وتنس الطاولة.

حضر الاجتماعات اليوم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية، وحضر ممثلا عن اتحاد القوس والسهم الدكتور علاء جبر رئيس الاتحاد، وعن اتحاد التايكوندو الدكتور عمرو سليم رئيس الاتحاد، وعن اتحاد الجمباز الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد وعن اتحاد كرة اليد محمد درنيكى إدارى الاتحاد، وعن اتحاد التنس الأرضى إسماعيل الشافعى رئيس الاتحاد وعن اتحاد التجديف الدكتور عمرو النورى وعن اتحاد تنس الطاولة الأستاذ معتز عاشور وحضر ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة محمد الكردى مساعد وزير الشباب والرياضة وعبدالأول محمد معاون وزير الشباب والرياضة بجانب إدارة الشئون الفنية باللجنة الأولمبية المصرية.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد خاطب الاتحادات بضرورة وضع خطة لمدة 12 شهر لاستئناف النشاط الرياضى والاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بعد التوقف الحالى بسبب فيروس كورونا.

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وكانت الاجتماعات بدأت الخميس الماضى مع اتحادات الفروسية والجودو وألعاب القوى، وتم استئنافها الثلاثاء، بحضور اتحادات الخماسى الحديث والملاكمة والريشة الطائرة والدرجات والرماية واستمرت الأربعاء بحضور اتحادات المصارعة والكاراتية والسلاح.

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية فى نهاية الجلسات إعداد تقرير كامل بنتيجة الاجتماعات والخطة المتوقعة لكل اتحاد ووضع التصور العام لخطة الاتحادات استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية واستئناف النشاط لمناقشته مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حتى يكون هناك خطة كاملة مسبقة لجميع الاتحادات.

قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية أن الجلسات مثمرة للغاية وفتحت العديد من الملفات المهمة للاتحادات فى الفترة الحالية من أجل مناقشتها ووضع خطط الاستعدادات المناسبة مبكرا والتجهيز لعودة النشاط الرياضى وخطة الاستعداد لأولمبياد طوكيو فى ضوء المتغييرات الحالية بتأجيل دورة الألعاب وتوقف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا حيث نسعى لبحث كل الأمور مبكرا والاستفادة من الفترة الحالية قدر المستطاع.