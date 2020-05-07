شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة يسلم وزارة الرياضة أوراق الحافز الرياضى للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن إرسال أوراق الحافز الرياضى للاعبين إلى وزارة الرياضة لاعتمادها.

وقال عبد العزيز غنيم، إن موظفى الاتحاد أنهوا الأوراق خلال الفترة الماضية فى يومى عمل الاتحاد السبت والاثنين من كل أسبوع بسبب فيروس كورونا .

يأتى تقليل عدد أيام العمل فى اتحاد الملاكمة كإجراء احترازى لوقاية الموظفين من فيروس كورونا المستجد اتباعا لتعليمات الدولة .

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وقال رئيس اتحاد الملاكمة، إن الشهر الماضى شهد تطبيق نظام الروتيشن على العاملين والموظفين بالاتحاد للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أنه تم تقسيم العمل والموظفين لتقليل عدد المتواجدين فى مقر الاتحاد لاتباع تعليمات الدولة ورئاسة الوزراء.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات

كما كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن إلتزام الإتحاد بجميع الإجراءات الإحترازية للدولة حفاظا على سلامة اللاعبين و المواطنين و عمل الموظفين يومى السبت و الأثنين فقط .