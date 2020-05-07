شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور ينتقد حديث ممدوح عباس عن عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تصريحات ممدوح عباس، رئيس النادى السابق، بخصوص استئناف مسابقة الدورى المصرى الممتاز فى نسختها الحالية، فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد فى جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس الزمالك إن عباس ليس له أى صفة أو صلة بنادى الزمالك بعد شطب عضويته، فكيف له أن يتحدث من الأساس عن موقف بطولة الدورى.

من ناحية أخرى، استقرت إدارة الزمالك على صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة مطلع يونيو المقبل، عقب تسلم إدارة النادى قيمة تجديد العضويات والتى تقدر مبدئيا بـ 120 مليون جنيه، وكذلك قيمة استئجار المحلات فى سور النادى حيث سيتم توقيع عقود ايجار بعض المحلات الجديدة خلال الأيام المقبلة.

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وسيقوم مسئولو الزمالك باستغلال الانفراجة المالية المنتظرة قريبا فى صرف الشهور المتأخرة للاعبى الفريق الأول عقب صرف قيمة 3 أشهر للاعبين الأجانب محمد أوناجم واشرف بن شرقى وفرجانى ساسي، وسيتم الصرف لباقى اللاعبين مع دخخول فلوس العضويات لخزينة الزمالك.

كما يدرس مسئولو الزمالك إعادة فتح ملف المفاوضات مع المقاولون العرب بشأن التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم ذئاب الجبل فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق تحسبا لرحيل مصطفى محمد مهاجم الزمالك للاحتراف الأوروبى فى ظل تلقيه عدد من العروض الأوروبية التفرة الماضية قبل توقف النشاط بسبب ازمة كورونا.

ويحاول مسئولو الزمالك استغلال تمسك مسئولو المقاولون العرب بضم النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الزمالك المعار الموسم الحالى للمقاولون، فى انهاء الصفقة، حيث يرغب مسئولو المقاولون فى تواجد معروف يوسف مع ذئاب الجبل الموسم المقبل، وهو ما يوافق عليه الزمالك ولكن يرغب مسئولو الأخير فى استغلال ورقة معروف يوسف لتخفيض قيمة طاهر محمد طاهر وان تكون الصفقة عبارة عن ضم طاهر للزمالك ومعروف للمقاولون بيع نهائى والتفاوض حول المقابل المادى لاستكمال الصفقة.