شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العلا : إنجازات التوأم مع الزمالك لم يكونوا وحدهم السبب فيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق أن التوأم حسام وإبراهيم حسن كانا إضافة قوية للفريق الأبيض مع وجود أبناء النادي والإنجازات التي تحقق لم يكونوا وحدهم السبب في ذلك، بدليل أنهم لم يحققوا نفس النجاحات بعد الرحيل عن القلعة البيضاء.
شدد أبو العلا على أن الجيل الذهبي للزمالك تم تشكيله لأنه كان هناك إرادة حقيقية لدى اللاعبين في المنافسة على كل الألقاب.
ومن ناحية أخري ، استقرت إدارة الزمالك على صرف مستحقات اللاعبين مطلع يونيو المقبل، عقب تسلم إدارة النادى قيمة تجديد العضويات، والتى تقدر مبدئيا بـ 120 مليون جنيه، وكذلك قيمة استئجار المحلات فى سور النادى، حيث سيتم توقيع عقود إيجار بعض المحلات الجديدة خلال الأيام المقبلة.
ويستغل مسئولو الزمالك الانفراجة المالية المنتظرة قريبا فى صرف رواتب لاعبى الفريق الأول عقب صرف قيمة 3 أشهر للاعبين الأجانب محمد أوناجم وأشرف بن شرقى وفرجانى ساسي، وسيتم الصرف لباقى اللاعبين مع دخول أموال العضويات لخزينة الزمالك.
كما يدرس مسئولو الزمالك إعادة فتح ملف المفاوضات مع المقاولون العرب بشأن التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم ذئاب الجبل فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق تحسبا لرحيل مصطفى محمد مهاجم الزمالك للاحتراف الأوروبى فى ظل تلقيه عددا من العروض الأوروبية الفترة الماضية قبل توقف النشاط بسبب أزمة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو العلا : إنجازات التوأم مع الزمالك لم يكونوا وحدهم السبب فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.