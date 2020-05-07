شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العلا : إنجازات التوأم مع الزمالك لم يكونوا وحدهم السبب فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق أن التوأم حسام وإبراهيم حسن كانا إضافة قوية للفريق الأبيض مع وجود أبناء النادي والإنجازات التي تحقق لم يكونوا وحدهم السبب في ذلك، بدليل أنهم لم يحققوا نفس النجاحات بعد الرحيل عن القلعة البيضاء.

قال أبو العلا في تصريحات لبرنامج "لعبة وحكاية مع سيف" على قناة أون نايم سبورتس، كان هناك إرادة من إدارة الزمالك في بناء فريق قوي ينافس على كل الألقاب، وغالبيتهم كانوا من أبناء النادي، وهو ما ساهم في صناعة فريق قوي تمكن من الصعود لكأس العالم للأندية، إلا أن الظروف التسويقية منعت مشاركة الزمالك في المونديال.

شدد أبو العلا على أن الجيل الذهبي للزمالك تم تشكيله لأنه كان هناك إرادة حقيقية لدى اللاعبين في المنافسة على كل الألقاب.

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ومن ناحية أخري ، استقرت إدارة الزمالك على صرف مستحقات اللاعبين مطلع يونيو المقبل، عقب تسلم إدارة النادى قيمة تجديد العضويات، والتى تقدر مبدئيا بـ 120 مليون جنيه، وكذلك قيمة استئجار المحلات فى سور النادى، حيث سيتم توقيع عقود إيجار بعض المحلات الجديدة خلال الأيام المقبلة.