شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 7 مايو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يصرف متأخرات لاعبيه أول يونيو المقبل، اتحاد الكرة يؤجل عمومية مناقشة اللائحة الجديدة إلى يوليو المقبل.

الزمالك يصرف متأخرات لاعبيه أول يونيو المقبل

استقرت إدارة الزمالك على صرف مستحقات اللاعبين مطلع يونيو المقبل، عقب تسلم إدارة النادى قيمة تجديد العضويات، والتى تقدر مبدئيا بـ 120 مليون جنيه، وكذلك قيمة استئجار المحلات فى سور النادى، حيث سيتم توقيع عقود إيجار بعض المحلات الجديدة خلال الأيام المقبلة.

اتحاد الكرة يؤجل عمومية مناقشة اللائحة الجديدة إلى يوليو المقبل

استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على تأجيل الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة الجديدة والبنود الخاصة بها إلى شهر يوليو المقبل، بدلا من يونيو كما كان مقررا، وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن إقامة التجمعات والتى تمنعها الدولة نظرا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشى فيروس كورونا .

أزمة "التفرغ" تضرب الحكام حال استئناف الدورى

تسبب المقترح الذى وضعته اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فى مأزق للجنة الحكام، حيث يتضمن المقترح عزل جميع اللاعبين والمدربين والحكام فى معسكر مغلق لمدة شهرين ونصف لحين إنهاء الدورى، منعاً لأى إصابة بفيروس كورونا تأتى من الخارج، وهو ما يهدد استكمال الدورى.

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الزمالك يدرس إعادة المفاوضات مع نجم المقاولون

يدرس مسئولو الزمالك إعادة فتح ملف المفاوضات مع المقاولون العرب بشأن التعاقد مع طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق تحسبا لرحيل مصطفى محمد مهاجم الزمالك للاحتراف الأوروبى، فى ظل تلقيه عدداً من العروض الأوروبية الفترة الماضية قبل توقف النشاط بسبب أزمة كورونا.

الملاكم عبد الرحمن عرابى يستأجر شقة للتدريب استعدادا لأولمبياد طوكيو

كشف الملاكم عبد الرحمن عرابى عن استئجاره شقة أمام منزله من أجل مواصلة التدريب فى حظر كورونا وتعليق النشاط للحفاظ على لياقته البدنية .

أزارو يفاضل بين العروض الأوروبية بعد رفض فايلر عودته للأهلي

يدرس المغربى وليد آزارو، مهاجم الأهلى المُعار لنادى الاتفاق السعودى، العروض التى وصلته خلال الفترة الماضية من أندية خليجية وأوروبية بعدما تلقى معلومات تُفيد بعدم رغبة الأهلى فى استعادته من جديد بعد نهاية الموسم الجارى.

الزمالك يرفض البيع النهائي للموهوبين من قطاع الناشئين

يفكر مسئولو الزمالك، استثناء لاعبي فريق الشباب من قرار البيع النهائي، وتكرار تجربة مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول الذي تمت اعارته موسما لطلائع الجيش وأخر لطنطا الي ان عاد للفريق مهاجما للفريق الأول محملا بالخبرات، حيث سيكون هناك دراسة دقيقة لجميع اللاعبين الشباب الموهوبين الذين رشحهم طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة بالزمالك بالتنسيق مع مدربى فرق الناشئين .