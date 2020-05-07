شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه في لايف الخليج 365 : النادي الأهلي مشارك في الحملة ضد سيد عبدالحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامي محمد شبانه في لايف عبر صفحة الخليج 365 : " أن النادي الأهلي مشارك في الحملة ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالي بالنادي الأهلي و الذى يتعرض لحملة ممنهجة من وجهة نظري .

تابع محمد شبانه في لايف " الخليج 365 ": " الأهلي مشارك في هذه الحملة ضد سيد عبد الحفيظ لعدة أسباب أنه لم يخرج أي مسئول عن الدفاع عن عبد الحفيظ كما هو الحال دائماً في النادي الأهلي ، بخروج أحد المسئولين لتوضيح وجهة النظر في بعض الأزمات ولكن هذا لم يحدث حتى الآن ، والأخبار التي تخرج بصورة دائمة أن عبد الحفيظ ظهر في برنامج رامز أو أنه السبب في أزمات اللاعبين وتحديدا حسام عاشور و أحمد فتحي والأخير الذى رحل إلى صفوف نادي بيراميدز.

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لمتابعة لايف محمد شبانه

كشف محمد شبانه أن الاتحاد الدولي رفض قبول أي تعديلات من اللجنة الخماسية على لائحة النظام الأساسي وطالبوهم بتطبيق اللائحة الاسترشادية التي أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منذ فترة ، خاصة بعد تأخر اللجنة الخماسية في إرسال الملاحظات .

تابع محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " : أن الاتحاد الدولي فيفا طلب اللجنة الخماسية الاكتفاء بالتعديلات التي ستقرها الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ، وبالتالي جميع التعديلات التي يجريها مسئولو اللجنة الخماسية لن يتم العمل بها رغم المحاولات الجارية من اتحاد الكرة بإرسال الملاحظات وموافقة الفيفا عليها.