نبيه: حسام غالي فاجئني برد فعله عقب أزمة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - أشار أسامة نبيه أنه كان يدافع عن حسام غالي، لاعب الأهلي السابق، في أزمته مع الجهاز الفني لمنتخب مصر في حقبة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وقال نبيه في تصريحات لبرنامج "لعبة وحكاية " المذاع على قناة أون تايم سبورت:" فتحت دماغي في أزمة حسام غالي مع المنتخب لكن هو لم يقم بذلك".

وأضاف:" كنت أدافع عن غالي وقلت لكوبر أنه لاعب مميز ويجب أن نستفيد منه وأنه يمكنه اللعب في مركز صناعة اللعب وليس ديفيندر، وبالفعل اقتنع كوبر وأشاد به، ثم قال لي الأرجنتيني بعد افتعال الأزمة:"هو دا اللي كنت بتقول عليه أحسن وأفضل، سيبني أتعامل معاه".

وواصل نبيه عن موقف جعله يتفاجأ من رد فعل حسام غالي:" بعد الأزمة تقابلنا مرة واحدة في السوبر المصري الأخير في أبو ظبي، ورد فعله كان رائع بالنسبة لي".

واختتم:" توجه ناحيتي وسلم عليا وخدني بالحضن، رد فعله فاجئني وكان راقيا للغاية، وهذا هو حسام غالي".

Advertisements