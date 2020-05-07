محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:
حكى أسامة نبيه، لاعب الزمالك السابق، موقف مواجهته ضد الزمالك بقميص المحلة في نصف نهائي كأس مصر عام 2002.
وقال نبيه في تصريحات لبرنامج "لعبة وحكاية " المذاع على قناة أون تايم سبورت:" كنت في إعارة من الزمالك لفريق الكويت الكويتي موسم 2001-2002، وانتهى الموسم في الكويت في شهر ديسمبر."
وأضاف:" فعدت لمصر عقب انتهاء رحلتي في الكويت وانضميت لفريق غزل المحلة حتى نهاية الموسم."
وأكمل:" في نصف نهائي كأس مصر كنت ألعب لغزل المحلة أمام نادي الزمالك، وأنا أعلم أنني سأعود لفريقي عقب نهاية المباراة."
وواصل:" حصلت على فرص كثيرة في المباراة، وقلبي لم يطاوعني للتسجيل في الزمالك، وكنت ألعب على إبراهيم حسن حينها، وقلت له في كرةبيني وبينه "شيل".
واختتم:" الزمالك فاز حينها بنتيجة 2-1 على المحلة، ثم توج بكأس مصر بعد الفوز علي بلدية المحلة في النهائي."
كانت هذه تفاصيل خبر نبيه: قلبي لم يطاوعني على التسجيل في الزمالك عندما واجهته بقميص المحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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