نبيه: قلبي لم يطاوعني على التسجيل في الزمالك عندما واجهته بقميص المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

حكى أسامة نبيه، لاعب الزمالك السابق، موقف مواجهته ضد الزمالك بقميص المحلة في نصف نهائي كأس مصر عام 2002.

وقال نبيه في تصريحات لبرنامج "لعبة وحكاية " المذاع على قناة أون تايم سبورت:" كنت في إعارة من الزمالك لفريق الكويت الكويتي موسم 2001-2002، وانتهى الموسم في الكويت في شهر ديسمبر."

وأضاف:" فعدت لمصر عقب انتهاء رحلتي في الكويت وانضميت لفريق غزل المحلة حتى نهاية الموسم."

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وأكمل:" في نصف نهائي كأس مصر كنت ألعب لغزل المحلة أمام نادي الزمالك، وأنا أعلم أنني سأعود لفريقي عقب نهاية المباراة."

وواصل:" حصلت على فرص كثيرة في المباراة، وقلبي لم يطاوعني للتسجيل في الزمالك، وكنت ألعب على إبراهيم حسن حينها، وقلت له في كرةبيني وبينه "شيل".

واختتم:" الزمالك فاز حينها بنتيجة 2-1 على المحلة، ثم توج بكأس مصر بعد الفوز علي بلدية المحلة في النهائي."