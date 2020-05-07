نوران بحيري تحصد ذهبية بطولة العالم لليزر من خلال الإنترنت

حصلت اللاعبة المصرية نوران بحيري عضو المنتخب القومى للخماسى الحديث للشباب، تحت ١٩/١٧سنة علي المركز الاول والميدالية الذهبية في نهائي بطولة العالم الليزر هوم رن #Laser_Home_Run . العالم الليزر هوم رن #Laser_Home_Run . التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي، ويشارك في المسابقة 801 لاعب ولاعبة من 52 دولة.

جاء ذلك ضمن نشاط الاتحاد الدولى للخماسي الحديث عن بعد من خلال الإنترنت وذلك لتنشيط اللعبة أثناء الحجر الصحى لمكافحة 801 لاعب ولاعبة من 52 دولة.جاء ذلك ضمن نشاط الاتحاد الدولى للخماسي الحديث عن بعد من خلال الإنترنت وذلك لتنشيط اللعبة أثناء الحجر الصحى لمكافحة فيروس كورونا المستجد

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